Bitcoin ve kripto paralar için de yaptırım iddiası! Rusya Ukrayna Savaşı kripto paraya sıçradı: Bitcoin BTC neden yükseldi / 01.03.22

Son dakika haberi...Rusya Ukrayna Savaşında 6. güne girilirken, yaptırımlar yeni bir boyuta evriliyor. Merkeziyetsiz yapısı ve regülasyonların zayıf olduğu için Bitcoin BTC ve kripto para piyasalarında yaptırım iddiaları güçlendi. Öte yandan Bitcoin öncülüğünde kripto paralar yaptırım iddiaları gölgesinde Rusyanın ticarette bu para birimlerini kullanacağı spekülasyonu ile yükselişe geçerek 44 bin doları aştı. Uzmanlar, sıcak haber akışına aşırı duyarlı olan kripto paralar için sert dalgalanmalar sonrası büyük kayıplar yaşanabileceği yönünde yatırımcıları uyardı. Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekiliyor.