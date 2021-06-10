BizimÇocuklar Avrupa basınında! İtalyan gazeteciler, Türkiye'den övgüyle söz etti! / 10.06.21

İtalya Milli Futbol Takımını yakından takip eden İtalyan gazeteciler, Türk Milli Takımının iyi ve güçlü bir ekip olduğu görüşünde birleşirken, Türkiye-İtalya maçı için temkinli yorumlarda bulundu. Corriere della Sera Muhabiri Alessandro Bocci, Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalyanın bu gruptaki gerçek rakibi açıklamasını yaparak A Milli takımdan övgüyle bahsetti. İşte İtalyanın önde gelen spor muhabirlerinden Milli takım sözleri ve maçla ilgili analizleri...