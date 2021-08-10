Bizimkisi bir aşk hikayesi! Lösemiyi aşkla yendi / 10.08.21

Sabah

Sigorta acentesi Tolga Ertaş ile kız arkadaşı Zümrüt Koç, karanlıktan aydınlığa çıkarcasına gözyaşartan bir hikaye ile hayatlarını birleştirdi. Düğün hazırlıkları yaptıkları sırada nikah için kan tahlili veren çift, Tolga Ertaş'ın muayene sonrasında lösemi olduğunu öğrendi. Ailesi ve nişanlısıyla yaşayacağı güzel günler için dimdik duran ve tedavi olan Ertaş, lösemiyi yenmeyi başardı. Avcılar'da muhteşem bir düğünle yepyeni bir yaşama adım atan çiftin nikah şahidi de tedavi sürecini en başından itibaren sürdüren Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner oldu. SABAH'ın tanıklık ettiği o anlarda çift birbirine sımsıkı sarıldı. Yaşadıklarını anlatan Tolga Ertaş, "Nişanlım hastalığım boyunca elimi bırakmadı. Pandemi olduğu için hastaneden içeriye almadılar onu ama gelip aşağıdan dürbünle bana bakardı. Her şey Zümrüt'üm için." dedi.