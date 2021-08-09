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7/24 Dinle Sabah BM'den iklim korkutan iklim uyarısı: İnsanlık için kırmızı alarm / 09.08.21
Sabah

BM'den iklim korkutan iklim uyarısı: İnsanlık için kırmızı alarm / 09.08.21

Sabah

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliği ile ilgili hazırladığı raporunda insanlık için kırmızı alarm verildiği belirtildi. Raporda; küresel ısınma ile sıcak hava dalgalarının artacağı vurgulanırken iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu. Sıcak mevsimlerin uzun, soğuk mevsimlerin ise kısa olacağı ifade edilen raporda iklimde gözlemlenen değişikliklerin yüzlerce ila binlerce yıl boyunca geri döndürülemeyeceği açıklandı
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