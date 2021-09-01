Böbrek kumpası! Başrolünü milletvekilinin oynadığı organ nakli skandalı / 01.09.21

Sabah

Ankara Yenimahalle Belediyesi böbrek nakli skandalıyla çalkalanıyor. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın ve Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun "Yeğenimiz" dediği Sefa Yörükoğlu'na(50) böbrek vermek zorunda kalan işçi Ufuk Coşkun'un (56) başına gelmeyen kalmadı. İşten atılmakla tehdit edildi. Mobbinge uğradı. Nakil karşılığında sıfır araba, daire ve 200 bin TL vaat edildi. Sonunda böbreği verdi ama sözler tutulmadı. Hatta kısa sürede emekli edildi. Nakil sonrası işçide kalp ve damar sorunları çıktı. Şimdi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor ve geçim derdinde... Coşkun'un Sarıaslan, Neslihanoğlu ve Yörükoğlu'nu "Tehdit, Organ ve Doku Ticareti"yle suçladığı şikayet dosyası için de yargı yolu açıldı. Şu an içinde tek kanepe olan evde yaşayan Coşkun "Beni böbreğimi vermeye zorladılar, sözlerini tutmadılar, sorumluların yargılanmasını istiyorum" dedi. İşte iddiaları: