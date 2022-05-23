Böcekçi yakayı ele verdi! Ev değil casus deposu / 23.05.22

İnternet üzerinden böcek diye tabir edilen gizli kamera, ses kaydetme ve gizli ortam dinleme cihazlarını satışa sunan çete çökertildi. 3 ayrı site üzerinden satış yapılan materyaller arasında, saat, mouse, oda spreyi, modem, flash bellek ve priz görünümlü kayıt cihazları, kalem ve gözlük görünümlü ses ve görüntü kaydeden cihazlar yer aldı. Sipariş telefonu üzerine kayıtlı olan Cengiz Erendenin 47 üzerinde ve evinde onlarca mikro ses ve görüntü kaydetme aracı çıktı. Şüpheli hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.