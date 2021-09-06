Bodrum’daki baskın skandalında flaş gelişme! Eczacıbaşı çiftinin ifadeleri ortaya çıktı / 06.09.21

Sabah

Bodrum Cennetköy’de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan ünlü bir holdinge ait inşaat şantiyesine eşi ve silahlı korumaları ile izinsiz şekilde giden Eczacıbaşı çiftinin savcılıkta şüpheli olarak verdikleri ifadelerin detaylarına SABAH ulaştı. Görüntülerine aksini iddia eden çift ifadelerinde, holding çalışanlarını suçladı. Oya Eczacıbaşı’nın telefona vurduğu anları inkar ederek ‘Elim çarptı’ demesi dikkat çekti.