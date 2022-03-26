Boğaz’da mayın alarmı! Bakan Akar duyurdu: Etkisiz hale getirildi / 26.03.22

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rusyadan flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığını söyleyen Rus kaynaklar, mayınların İstanbul Boğazına sürüklenebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra Boğaz’da endişe veren görüntüler kaydedildi. Mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edilirken MSBden bir son dakika açıklaması geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.