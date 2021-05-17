Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu tutuklanıp Lahey’de yargılanmalı / 17.05.21

Dünya 10 gündür Kudüs ve Gazze’deki İsrail saldırganlığını konuşuyor. Uluslararası kamuoyu bir adım daha ileri giderek “İsrail’in işlediği bu savaş suçlarına kim dur diyecek” sorusuna cevap arıyor? Biz de bu soruyu, uzun yılar uluslararası hukuk alanında çalışmalar yapan, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran’a sorduk. Prof. Kuran’a göre Lahey’deki Uluslarasası Ceza Mahkemesi’nde İsrail hakkında yürütülen bir soruşturma var ve ABD’nin baskılarına rağmen buradan çıkacak bir karar İsrail’i zor durumda bırakabilir. İşte Prof. Selami Kuran’ın açıklamalarından başlıklar: