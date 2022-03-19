Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü / 19.03.22

Son dakika haberine göre Bolu Dağı Tünelinde zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobilin birbirine girdiği belirtilirken, ulaşım da durdu. Bolu Valisi Ahmet Ümitin kaza ile ilgili açıklamasının ardından bir bilgilendirme de Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan geldi. Bakan Koca, Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. dedi. Bir otomobilin makas atması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi...