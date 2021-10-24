Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter'in katiliyle ilgili flaş gelişme / 24.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: İzmir'de boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy'un (31) katili Rahman Yalçınsoy (36) 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi. Bihter Yalçınsoy'un avukatı Mehmet Ufuk Tolun cezayı az bularak yerel mahkeme kararına itiraz etti. Tolun'un itirazı kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı bozdu ve yerel mahkemeye gönderildi.