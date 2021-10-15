Boşanan çiftin soyadı davasında çarpıcı karar! Babanın değil annenin soyadı çocukta / 15.10.21

Sabah

İstanbul'da yaşayan ve bir çocukları bulunan M.S. ve Z.S. çifti 9 yıllık evliliklerine nokta koydu. Çocuğun velayeti anneye verildi, babanın soyadı çocukta kaldı. Boşanmayla birlikte eski soyismine dönen anne "çocuğumun soyismi benimkiyle aynı olsun" diyerek mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme ise dikkat çekici bir karara imza attı. Kadın ile erkek arasındaki eşitlik ve çocuğun menfaati gibi birçok önemli noktaya parmak basan mahkeme, "Çocuğun velayetini alan tarafın soyadını belirleyebileceğinden kuşku duymamak gerekir. Velayeti anneye bırakılan çocuğun anneyle birlikte yaşadığı gözetilerek anneyle çocuğun soyadlarının aynı olmasının sosyal yaşam içinde ve haklarının kullanılmasında çocuğun menfaatine olduğu kabul edildi" dedi. Boşanan ve çocuğunun velayetini alan kadının kendi soy ismini çocuğuna verilmesine hükmetti.