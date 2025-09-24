Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New Yorkta LNG tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar konuyla ilgili açıklamalarında 2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNGyi hem ABDdeki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrikadaki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız ifadelerini kullandı.