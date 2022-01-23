Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu / 23.01.22

Devlet kadrolarında görev yapan amir, memur, bürokrat ve FETÖden ihraç edilen isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup, Pınar Taşçı kod isimli kadının liderliğinde Derin devletin ticari istihbarat ayağı olarak kendilerini tanımlayarak Dedeler ismini verdikleri şebeke kurdu. Örgüt içerisinde Büyük Atadede, Atadede, Başdede gibi unvanlar verdikleri çete üyelerini protokol harç bedeli adı altından 10 bin lira para alarak örgüte dahil eden şebekenin, nitelikli dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. SABAHın ulaştığı bilgilere göre, 24 şüpheli gözaltına alındığı çete içerisinde Ağır Ceza Başkanları ile Cumhuriyet Savcıları da var. Yargıçlarla ilgili sürecin HSK tarafından yürütüldüğü öğrenildi.