Bozkurt'ta sel felaketinde ölüm kalım savaşı! O anları sabah.com.tr'ye anlattı / 13.08.21

Sabah

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağış ve arkasından gelen selin ardından Ezine Çayının taşmasıyla kent merkezi ve ilçeye bağlı mahalleler su altında kaldı. Yılmaz Erseverli de, selden arabasını kurtarmak isterken suya kapıldı ve boğulmaktan son anda kurtuldu. Erseverli, yaşadığı korku dolu anları SABAH’a anlattı. Erseverli, yaşadığı korku dolu anlarda ailesini ve çocuklarını düşündüğünü söyledi.