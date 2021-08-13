Bozkurt'taki sel felaketi sırasında acı mesajlar! İkizler enkaz altında... “Bize dua edin” / 13.08.21

Sabah

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağışın etkili olması sonrasında kent merkezi sulara teslim oldu. Selin etkisiyle 5’in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan binada eşinin kardeşi Şengül Kuş, kızı Sena Nur Kuş ile eşinin ortanca kardeşinin 7 yaşındaki ikiz çocukları Kerem Ali Özdoğan ile Ayşe Miray Özdoğan’ı bekleyen Münevver Gencek’in 8 katlı binanın enkazının karşısında acılı bekleyişi devam ediyor. SABAH’a konuşan Münevver Gencek: “Son konuşmamızda ‘Buralar çok kötü, bize dua edin’ dediler. Enkazın içindeler mi yoksa sel mi aldı gitti bilemiyoruz” dedi.