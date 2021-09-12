Bravo sana Gülistan! Oğlunun davası için hukuk okuyor / 12.09.21

Sabah

Konya'da yaşayan biri otizmli, diğeri kaza sonrası engelli kalan 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt, 7 yıl önce oğlu Canberk'in geçirdiği trafik kazasının ardından hukuk okumaya karar verdi. Geçen yıl kazandığı hukuk fakültesinin ilk yılında, 160 sınıf arkadaşını geride bırakarak bölüm birincisi olan ve tam burs almaya hak kazanan Sarkurt, "Hem ailemle ilgilendim hem derslerime çalıştım. İsteyince, çalışınca, sevince başarı geliyor" dedi.