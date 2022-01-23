Bravo Şenay anne! 10 yılda 370 kelebek hastası çocuğun annesi oldu / 23.01.22

Diyarbakırda oğlunun yakalandığı kelebek hastalığı ile mücadele eden iki çocuk annesi 47 yaşındaki Şenay Çalışır, 10 yıllık süre içerisinde kendini çocuklara adadı. Türkiyenin çeşitli yerlerinden ailelere desteğe koşan Şenay Çalışır, tüm kelebek hastası çocukların annesi oldu. Kendisini Ben 370 çocuğun annesiyim diye tanımlayan Şenay Çalışır, hayattan kopmuş çocuklara yeniden yaşam sevinci kazandırıyor. Türkiyenin dört bir yanındaki hasta çocuklara gidip yaralarına müdahalede bulunan Şenay anne, tedavi olmaları için de ikna ediyor. Muşta kısa süre öncesine kadar hastalıktan dolayı sürekli kanayan ellerini dahi açamayan 9 yaşındaki Eslem Yıldırım, Şenay Çalışırın desteği ile artık piyano çalmaya başladı. Yine kelebek hastası olan ve 5 yıl önce evlenen Semra Sevinçin gelinlik giyme hayali de gerçek oldu.