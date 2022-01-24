BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi: Kesintiler sona erdi / 24.01.22

Son dakika haberler…BtcTurk sistem ve servislerinde erişim sorunu devam ediyor. Türkiye’de kullanıcı sayısı bakımından önde gelen kripto para şirketi BtcTurk IOS, Android ve Huawei dahil olmak ‘Büyük kesinti’ yaşandığını açıkladı. Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından BtcTurk etiketli paylaşım yaparak şikayetlerini dile getirirken, kripto para şirketi BtcTurk arızanın servis sağlayıcılarından kaynaklandığını ifade etti. Bununla beraber internette en çok aranan konu başlıklarından birisi ‘BtcTurk çöktü mü, ne zaman açılacak’ sorusu oldu. Öte yandan BtcTurk Destek sosyal medya hesabından sorunun ne zaman giderileceğine dair açıklama geldi ardından web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona erdiği bildirildi.