Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun haclendiği iddiasına yönelik açıklama yaptı. BTKnın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, E-imza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı.