Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi / 03.04.22

Bursanın Emirsultan Mahallesinin Ramazan ayında yaptığı ilginç uygulama dikkat çekti. Ramazan ayında davulcular, davul çalmak yerine Pilava pilava diyerek vatandaşı sahura kaldırıyor. Yüzyıllardır mahallede böyle bir uygulamanın olduğundan bahseden mahalle muhtarı Ramazan ayında Emirsultan Mahallesinde kesinlikle davul çalınmıyor. Emirsultan Hazretlerine saygıdan dolayı ve peygamber torunu olduğu için mahallemizde kesinlikle davul çalınmamakta. diyerek durumu özetledi. Öte yandan Emirsultan Hazretlerinin türbe ve camisinin bulunduğu mahallede davulcuların davul çalmamasının korkutucu bir sebebinin olduğu da ifade edildi.