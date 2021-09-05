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7/24 Dinle Sabah Bu yıl ilk kez gerçekleşti! Selçuk Bayraktar tek tek inceledi / 05.09.21
Sabah

Bu yıl ilk kez gerçekleşti! Selçuk Bayraktar tek tek inceledi / 05.09.21

Sabah

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında lise öğrencilerinin yaptığı araçları inceleyerek, öğrencilere başarı diledi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları etkinliğine katılacak.
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