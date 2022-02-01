Bugün ölümü imzalanacaktı! Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in ailesi konuştu: Büyük bir gurur / 01.02.22

Hollandada tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesine karar verilen ve A Haber aracılığı ile Türkiyeye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğana seslenen ve Kızımızın Türkiyeye götürülmesini istiyoruz. Vefat edecekse orada etmesini istiyoruz. Reisimiz ne derse ona razıyız diyen baba Oğuz Şahinin çağrısı karşılıksız kalmadı. Başkan Erdoğanın talimatıyla yurda getirilen Dilara Şahinin anne ve babası Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Bir gurbetçi için ambulans uçak gönderen bir ülkemiz var. Başkanımız ve tüm yetkililerden Allah razı olsun. Bize sahip çıktılar. Bu çok büyük bir gurur dediler.