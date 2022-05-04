Bülent Uygun'u sahte DNA uzmanı çarptı! Eşini bile dolandırmış / 04.05.22

Dolandırıcıların son kurbanı ünlü teknik direktör Bülent Uygun oldu. Kendisini televizyon kanallarında DNA uzmanı olarak tanıtan Ulaş Birihan isimli kişinin, Milli Emlak Genel Müdürü akrabam diyerek güven telkin edip teknik direktör Bülent Uygun dahil onlarca kişiyi arsa alma vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Uygunun toplamda 2 milyon 481 bin lirasını kaptırdığı öğrenildi. Mağdur isimler arasında Fifa menajeri Cem Şimşek bulunuyor. Kurbanlarının arsa alma vaadiyle paralarını alıp kayıplara karışan ve yüzbinlerce lira vurgun yapan dolandırıcının ismi hariç her şeyi sahte çıktı. Dolandırıcılık yapmadığı iş kolu kalmayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ulaş Birihan hakkında savcılık, üst düzey yöneticilerle yakın ilişki içinde olduğunu ileri sürüp paralar aldı, sahte belgelerle müştekileri dolandırdı diyerek 26 yıla kadar hapsini istedi.