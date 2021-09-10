Bunaltıcı sıcaklar gitti, kuvvetli yağışlar geldi! Meteoroloji'den günlük hava durumu uyarısı... / 10.09.21

Sabah

Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki Salı günü hariç dört günde de özellikle Marmara bölgesine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bunaltıcı sıcaklar biterken vatandaşlar bu kez sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Öte yandan Meteoroloji 10 Eylül bugüne ait hava durumu raporunda sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşeceği bilgisini paylaştı.