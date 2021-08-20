Buraya park yasak diyen esnaf ‘İşgalcilikten’ yargılanacak / 20.08.21

Sabah

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopark tartışmasına son verecek emsal niteliğinde flaş bir dava açıldı. Savcılık, dükkânının önüne park ettirmeyen esnafın belediyeden bir izni olmadan kaldırımı işgal etmesini suç saydı. Etiler'de apartman girişinde galericilik yapan Eren San, apartman sakininin motosikletini park etmesine, 'Burası benim dükkanımın önü, benden izinsiz kimse park edemez' diyerek engelledi. Savcılık bilirkişi atadı. Bilirkişi, ne apartman yöneticilerinin oy birliğiyle aldığı bir karar ne de belediyece alınmış bir izin bulunmadığı değerlendirmesinde bulununca, galerici San hakkında 'Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme' suçundan dava açıldı.