Burnunu kıran eski sevgilinin tahliyesine isyan / 20.08.21

Sabah

İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından darp edildi. Burnunda iki kırık oluşan Akbaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan eski sevgili tahliye oldu. Daha önce SABAH'ın sesini duyurduğu Akbaş karara isyan ederek "Bu adam aniden karşıma çıkıp benim burnumu kırdı. İlk muayenede ödem oluştuğu için kırık belli olmamış. Ama şimdi iki farklı yerde kırık var raporumu aldım. Bu karara itiraz edeceğim. Bu adam bana öldüresiye saldırdı. Ben hala dışarı çıkarken korkuyorum. Serbest kalmasına anlam veremedim" dedi.