Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler... / 11.05.22

Son dakika haberine göre; Bursanın tanınmış alışveriş merkezlerinden biri olan Zafer Plazanın eksi 1’inci katında tavan çöktü. Çökme sonrası yangının da çıktığı öğrenildi. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri göçükte arama ve kurtarma çalışmasına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korkunç olay sonrası ilk açıklamayı yaparken, AVMnin en yoğun olduğu saatte meydana gelen çökme sonrası içeriden görüntüler de geldi. Görüntülerde büyük tahribat dikkat çekiyor. İşte son dakika haberinin detayları...