Busenaz Sürmeneli, SABAH Spor'a konuştu: Daha çok çocuğa ve gence ulaşmalıyız / 18.08.21

Sabah

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'nin olimpiyat tarihine adını yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, yaşadıklarını SABAH SPOR'A anlattı. Busenaz, "O gece Tokyo’da odama geldim ve madalyamı astım. Geliyorum gidiyorum, oturup kalkıp madalyama bakıyorum. Hiç uyumadım hiç. Şampiyon olup da köye döndüğümde Japon askerlerin bize selam durması unutulmazdı… Japonya’nın yeri hayatımda her zaman çok özel kalacak. Elimize meşaleyi alıp öncü olmak çok güzel ama bundan sonra o meşaleyi koşarak ileriye taşımalıyız. Daha çok çocuğa ve gence spor aşkını aşılamalıyız" ifadelerini kullandı.