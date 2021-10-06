Büyük çöküş kapıda mı? Teknoloji devlerinin asıl yüzü şoke etti! / 06.10.21

Sabah

Dünya günlerdir, Facebook, Whatsapp ve Instagram sitelerinde gerçekleşen kesintiyi konuşuyor. ABD merkezli teknoloji devi Facebook şirketine tam 6 saat boyunca erişim sağlanamamasının yanı sıra Facebook’un sahibi olduğu Whatsapp ile fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'a da bağlantının kesilmesi, teknoloji şirketlerine yönelik bilinmeyenlere dair merak uyandırdı. Eski bir Facebook çalışanının ABD Senatosu’nda şirketle ilgili şoke eden detayları anlatmasının ardından teknoloji şirketlerine ilişkin analizler birbiri ardına geldi.