Ankara Yenimahalle’deki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde, atıl durumdaki araç lastiklerinin bulunduğu alanda önceki gün çıkan yangına itfaiyenin yanı sıra THK, AFAD, OGM, DHMİ, EGM ve Jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale etti. Özellikle Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarının yaptığı sortiler alevlerin daha hızlı bir şekilde söndürülmesinde önemli rol oynadı. 1 sortide 5 ton su bırakan uçaklar 3 sorti yaparak 15 ton suyu alevlerin kalbine attılar. SABAHa konuşan esnaf, İtfaiye hemen gelmedi 45 dakika sonra geldi. İtfaiye aşırı dumandan dolayı yetersiz kaldı. ve yangın söndürme uçakları olmasaydı tüm site yanardı. Zararımız yaklaşık 15 milyon TL. Yetkililerden beklentilerimiz çatımızı yapsalar, makinelerimiz verseler ve bir an önce üretime geçmek istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız budur ve başka bir işimiz yok yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. diye konuştu.