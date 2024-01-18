İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik “Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu düzenledi. Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. Aralarında bir Belediye Başkan Yardımcısı’nın da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı’nın İmardan Sorumlu Nuraydın Sak olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonun, imarla ilgili bazı dosyaların üzerinden alındığı saptanan rüşvetler üzerine düzenlendiği ifade edildi. Operasyonda Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. de gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 20 bin lira nakit para, sekiz tam altın, iki yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi.