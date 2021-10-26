'Büyükelçi bildirisi' sınavının kaybedeni de onlar oldu! / 26.10.21

Sabah

Son dakika haberler... ABD öncülüğündeki 10 büyükelçinin Osman Kavala davasına ilişkin görev sınırlarını aşarak bildiri yayınlamasının ardından Türkiye'nin sert tepkisi sonrasında geri adımlar geldi. Başta ABD Büyükelçiliği'nin özür mahiyetindeki açıklamasını Kanada, Norveç gibi ülkeler takip etti. Başkan Erdoğan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaparken Ankara'nın bu geri adımı olumlu karşıladığı bilgisi verildi. Öte yandan "büyükelçi bildirisi" sınavında da diğer birçoğunda olduğu gibi kaybeden Anamuhalefet Partisi ve dostları oldu!