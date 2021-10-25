Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! "Diplomatik başarı" itirafı / 25.10.21

Sabah

Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 Batılı ülke büyükelçiliğinin skandal Osman Kavala çağrısı için "Dostça hatırlatma yaptılar. İçişlerine karışma yok" diyen CHP’li Ünal Çeviköz geri adım attı. 10 büyükelçinin "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklamasının ardından ağız değiştiren Çeviköz, "Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü.” itirafında bulundu.