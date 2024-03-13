İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü Türk İş’e bağlı Belediye İş Sendikası ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında Ocak ayından bu yana süren ve 6 bin belediye işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Geçtiğimiz hafta önce yarım gün ardından da 2 saatlik iş bırakma eylemi yapan sendika, önceki gün belediye yönetimi ile tekrar görüşme masasına otursa da taraflar arasında anlaşma yine sağlanamadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye İş Sendikası: “Emekçiye açlık ve yoksulluğu dayatanlara eylemlerimizle, protestolarımızla cevap vereceğiz” dedi.