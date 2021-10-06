ByLock'un lisans sahibi İlk kez mahkemeye çıktı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla aynı evde kalmış / 06.10.21

Sabah

Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes’in yargılanmasına bugün İstanbul Adliyesi'nde başlandı. Keynes’in avukatı, duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddetti. FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Keynes’in örgütte mahrem imamlık yaptığı; bir dönem Ankara'da, aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da kaldığı, örgüt evinde saklandığı ortaya çıkmıştı.