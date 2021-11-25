Çağla Tuğaltay'ın cinayetinde 21 yıl sonra çarpıcı ihbar / 25.11.21

İstanbul Şişlideki evinde 5 Haziran 2000de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan lise öğrencisi Çağla Tuğaltayın katilini bulmak için 21 yıldır yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kızla aynı mahallede ikamet eden Volkan Ö., bir anını hatırladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Çağlanın öldürüldüğü gece aynı mahallede ikamet eden komşusu Yusuf K.nin yanına geldiğini ve elindeki bıçağı kendisine tutturmaya çalıştığını ileri süren Volkan Ö., komşusunun Çağlanın ölümüyle ilgisi olabileceğini iddia ederek ifadesinin alınmasını ihbar etti.