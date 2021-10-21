Çalınan dizel aracını benzinli olarak buldu! Hırsızlar öğretmene hayatının şokunu yaşattı / 21.10.21

Sabah

İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla götürdükleri Adana'da sattıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul-Adana arasında adeta mekik dokudukları ortaya çıktı. Haftada bir kaç kez uçakla gelip çaldıkları otomobillerle geri dönen şüphelilerin kendi aralarında şifreli konuştukları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 29 çalıntı araç bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ancak bulunan araç sahiplerinden bir tanesi, aracının bulunduğuna sevinemeden hayatının şokunu yaşadı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları.