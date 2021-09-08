Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den büyüme ve 3600 ek gösterge açıklaması / 08.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yıl sonu Türkiye ekonomisinin büyüme oranına dair bir tahminde bulundu. Bilgin, "Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir." dedi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili ise, "3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.