Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması / 16.12.21

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre asgari ücret, en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin, hem işçiyi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretim sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlendiğini bildiren Bakan Bilgin, Böylece çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı. dedi.