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7/24 Dinle Sabah Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı" / 12.05.22
Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı" / 12.05.22

Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı" / 12.05.22

Sabah

150 Bölüm | 08:14:33
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01

Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı" / 12.05.22

Sabah 03:31
02

Ali Sürmen'den Ali Koç'a sert sözler: Şımarık ve şirazesi kaymış / 08.05.22

Sabah 00:53
03

'Senin sevdan yaktı bizi' / 02.05.22

Sabah 01:24
04

Fenerbahçe için bir derbiden çok ötesi / 06.05.22

Sabah 00:59
05

Beşiktaş'ta Batshuayi silindi! Taraftardan tepki... / 09.05.22

Sabah 00:39
06

Domenec Torrent'le pazarlık zamanı / 04.05.22

Sabah 00:57
07

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan flaş NATO adımı! Gecikmeden yapmamız gerekiyor / 12.05.22

Sabah 02:10
08

Murat Özbostan yazdı! "3 Büyükler bir oldu, Trabzonspor'a saldırıyor" / 12.05.22

Sabah 02:30
09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteci çelişkisi! Hem "kalacaklar" hem "gidecekler" demiş! / 12.05.22

Sabah 02:00
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