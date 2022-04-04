Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al / 04.04.22

Ankarada evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkırın yakalanmasının ardından FETÖnün bir organizasyonu daha deşifre oldu. SABAHın ulaştığı istihbarat raporlarında Nuri Gökhan Bozkır Ukranyada yargılanırken avukatı üzerinden Can Dündar kendisine Türkçe yazılı seninle görüşmek istiyorum notuyla ulaştı. Daha sonra internet üzerinden Bozkır ile görüşme yapan Dündar, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yeni bir kumpas kurmak için Bozkırdan belge istedi. Ukraynadan Zekeriya Özü yurtdışına kaçıran Aytaç Ocaklı tarafından Romanyaya kaçırılan Gökhan Nuri Bozkırı Can Dündar orada da buldu.