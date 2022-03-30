Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı / 30.03.22

Çanakkale 1915 Köprüsünü yapan firmalardan Yapı Merkezi İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu sabah.com.trye konuştu. CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlunun oğlu olan Başar Arıoğlu, CHPli bir aile olmamız ihale almamıza engel olmadı. İhale çok sıkı ve şeffaftı. En iyi teklifi ve en kısa süreyi verdiğimi için biz kazandık dedi. Arıoğlu, pandemi sonrası çelik inşaat malzemelerinin dünyada tavan yaptığını ifade etti, Devlet o gün imzaladığı şartlar ile yüzde 25 karlı çıktı. Çanakkalede çok kazandık diyemem. Çok rekabet ile aldık. Zar zor ucunu başına getirdik. dedi.