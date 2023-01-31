Çanakkale Gökçeada’da polis dev bir rüşvet operasyonu düzenledi. Aralarında İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in de bulunduğu şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı ortaya çıktı. Müteahhitlerden yüklü miktarda rüşvet alan şebekenin, gayrimenkul alıp sattıkları ve örgüte ait paraları dövize çevirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “yolsuzluk ve rüşvet” suçlamasıyla belediyenin İmar Müdürü ile birlikte gözaltına alındı.