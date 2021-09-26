CANLI | İlk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanında / 26.09.21

Sabah

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 6 haftada iki takımında 13 puanı bulunuyor. Hatayspor +9 averajla ligin 4. sırasında, Fenerbahçe ise hemen arkasından 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de bu önemli karşılaşmada Tisserand ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor. Hatayspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...