Canlı yayında ihanetini itiraf etmişti! Ali Babacan ile ilgili o belge ortaya çıktı! Başkan Erdoğan için ikinci sırada imza vermiş... / 10.05.21

AK Partiden ayrılarak DEVA Partisini kuran Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında partisine ihanet ettiğini itiraf etti. Babacan, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti üyesi olmasına rağmen, muhalefetin aday yapmaya çalıştığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerin göbeğinde yer aldığını söyledi. Babacan ile ilgili o döneme ait bir belge ortaya çıktı. Babacan, Abdullah Gül görüşmelerinin göbeğinde yer alırken, Başkan Erdoğanın Cumhurbaşkanı adaylığı için ise ikinci sırada imza veren isim olarak görülüyor.