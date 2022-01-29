Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Parlamenter sistem sorusuna yanıt veremedi! Demirtaş'a yine sahip çıktı... / 29.01.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, soruları yanıtlarken zor anlar yaşadı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili detaylara hakim olmadığı görülen Kılıçdaroğlu, öngördükleri düzenlemde Cumhurbaşkanlığı için yaş şartı olup olmadığı ile ilgili soruya, Onu şu anda hatırlamıyorum dedi. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşa da sahip çıkan Kılıçdaroğlu, Haksız yere cezaevinde tutuluyor. Demirtaşın içerde tutulmasının tek nedeni Seni Başkan yaptırmayacağız demesidir. ifadelerini kullandı.