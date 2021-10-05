Çarpıcı Vitor Pereira sözleri! "Fenerbahçe'de Guardiola da olsa..." / 05.10.21

Sabah

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, Süper Lig'in zirvesinde oturan Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira'nın performansı hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Usta kalemlerin gündeminde Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, Fenerbahçe'de yedek kalan Mesut Özil, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ile Trabzonspor'un ligdeki başarılı performansı da vardı. İşte son dakika haberinin detayları...