Celaleddin Harzemşah'ın mezarı o ilde tespit edildi! Uzman isimden açıklama: Artık sadece metreler kaldı, çok yakınız... / 14.10.21

Sabah

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, 11'inci yüzyılda kurulup, yaklaşık 200 yıl hüküm süren Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu belirtilen mezarının yerinin, o dönem yaşayan İslam tarihçisi Sibt İbn Cevzi'nin eserinde detaylarıyla anlatıldığını söyledi. Doç. Dr. Bozan, Sibt ibn Cevzi'nin ‘Mir’atü’z-Zaman Fi Tarihi’l-Ayan’ isimli eserinde Harzemşah'ın öldürülme şekli, öldürülme yeri ve öldürüldükten sonra da Silvan emiri olan Melik Muzaffer Şahabbetin Gazi tarafından cesedinin Silvan'a getirdiğinin yazıldığını söyledi.