CHPden istifa ettikten sonra eski partisine eleştirilerde bulunmaya devam eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soru sıralamış ve Cumhur İttifakının Millet İttifakından daha güvenilir olduğunu belirtmişti. Çelebi, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik” dedi.